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Полиция задержала нелегалов - граждан Ирана, Иордании, Ирака, Пакистана и Индии
21.05.2025 12:53
В результате совместных комплексных мероприятий, сотрудники Департамента миграции МВД и Пограничной полиции задержали в общей сложности пятерых граждан Ирана, Иордании, Ирака, Пакистана и Индии.
По сообщению МВД, установлено, что задержанные лица находились на территории страны без законных оснований, с учетом закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства». Они злоупотребили сроками, установленными процедурой предоставления убежища, и годами оставались в стране без законных оснований.
Задержанные не воспользовались сроками, установленными постановлением о выдворении, что подразумевает добровольный выезд из страны, в связи с чем Департаментом миграции МВД было принято решение о задержании указанных лиц.
По информации МВД, в целях исполнения решения, задержанные в настоящее время содержатся в Центре временного размещения Департамента миграции с целью последующего возвращения в страну их происхождения.
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