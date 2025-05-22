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Взлом мессенджера привел к масштабной утечке переписки членов правительства США – СМИ
22.05.2025 00:02
Утечка данных из-за взлома приложения для обмена сообщениями TeleMessage, которым, среди прочих, пользовался экс-советник президента США Майк Уолтц, оказалась более масштабной, чем считалось ранее. Об этом 21 мая сообщило агентство Reuters, которое проанализировало слитые в открытый доступ данные.
Неизвестный хакер взломал мессенджер в начале мая, недавно в открытом доступе был опубликован украденный массив данных.
Проанализировав их, агентство пришло к выводу, что платформу использовали более 60 работников правительственных американских агентств: спасатели, таможенники, дипломатические сотрудники, служащие Белого дома и Секретной службы США.
Хотя Reuters не нашло в опубликованных данных "явно конфиденциальных", специалист по кибербезопасности Джейк Уильямс, который раньше работал в Агентстве нацбезопасности США, сказал, что даже метаданные таких сообщений (информация о том, кто, когда и с кем общался) будут "ценной информацией для разведки".
Правительство США не предоставило официальных комментариев по поводу утечки данных по просьбе агентства.
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