

В Вашингтоне застрелили двоих сотрудников посольства Израиля

22.05.2025 11:07





Два сотрудника посольства Израиля в США погибли в результате стрельбы возле Еврейского музея в Вашингтоне. Нападавший задержан, его личность не раскрывается.



«Сегодня вечером около Еврейского музея в Вашингтоне были беспричинно убиты два сотрудника посольства Израиля. Мы активно расследуем и работаем над получением дополнительной информации для распространения. Пожалуйста, молитесь за семьи жертв. Мы привлечем этого подлого преступника к ответственности», — написала министр внутренней безопасности Кристи Ноэм в соцсети X.



По данным Reuters, возле здания музея были застрелены мужчина и женщина.



Генеральный директор Американского еврейского комитета Тед Дойч рассказал ABC News, что организация проводила мероприятие в музее. Представитель израильского посольства сообщил CNN, что главы дипмиссии не было на месте, когда произошло нападение.



Полиция пока не предоставила никаких подробностей о возможных мотивах убийства. Личность нападавшего также не раскрывается. По данным NBC, огонь открыл некий мужчина, который во время задержания кричал: «Освободите Палестину!»



Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал убийства «актом антисемитского терроризма».



«Мы уверены, что американские власти примут решительные меры против лиц, ответственных за этот преступный акт», — заявил Данон.



«Это ужасные убийства в округе Колумбия, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны быть сейчас же прекращены», — написал президент США Дональд Трамп в Truth Social.



Нападение произошло на фоне начатой Израилем новой операции в секторе Газа с целью освобождения заложников и ликвидации группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС), напавшей на страну осенью 2023 года. Израиль также блокирует ввоз в сектор Газа медицинских, продовольственных и топливных грузов с начала марта, что побудило международных экспертов заявить об угрозе голода, хотя 19 мая некоторым грузовикам был разрешен въезд, пишет Reuters.



Из-за тяжелой гуманитарной ситуации в Газе ЕС допустил пересмотр отношений с Израилем, а Британия, Канада и Франция пригрозили ему санкциями.





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