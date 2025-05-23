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В Тбилиси изъяли особо крупную партию экстази
23.05.2025 16:11
До 1 тысячи таблеток экстази изъяли сотрудники МВД Грузии в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
992 таблетки, содержащих MDMA (метилендиоксиметамфетамин), нашли при обыске квартиры 45-летнего мужчины, задержанного за наркопреступление.
Следствие по делу продолжается. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
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