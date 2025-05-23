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В Тбилиси изъяли особо крупную партию экстази


23.05.2025   16:11


До 1 тысячи таблеток экстази изъяли сотрудники МВД Грузии в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

992 таблетки, содержащих MDMA (метилендиоксиметамфетамин), нашли при обыске квартиры 45-летнего мужчины, задержанного за наркопреступление.

Следствие по делу продолжается. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.


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