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Представители НАТО посетили с рабочим визитом министерство обороны
23.05.2025 20:27
Представители международных военных и международных служб НАТО посетили с рабочим визитом министерство обороны 20-22 мая. Об этом сообщает Минобороны Грузии.
По данным министерства, целью визита было проведение очередного раунда консультаций по военному сотрудничеству НАТО и Грузии.
«В рамках рабочих встреч стороны обсудили ход выполнения мероприятий, определенных в формате сотрудничества с Военным комитетом НАТО, проект совместной оценки Военного комитета НАТО и плана работы Грузии, а также рассмотрели дальнейшие планы партнерства».
В ходе визита члены делегации посетили Совместный центр тренировки и оценки НАТО-Грузия (JTEC), где ознакомились с возможностями, созданными при поддержке Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP) и международных партнеров, инфраструктурой центра и текущими проектами.
«В рамках сотрудничества Военного комитета НАТО с Грузией в течение года проводится несколько раундов рабочих встреч, которые представляют собой формат для обсуждения важных аспектов военного сотрудничества на экспертном уровне», — говорится в сообщении Минобороны.
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