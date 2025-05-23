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Представители НАТО посетили с рабочим визитом министерство обороны


23.05.2025   20:27


Представители международных военных и международных служб НАТО посетили с рабочим визитом министерство обороны 20-22 мая. Об этом сообщает Минобороны Грузии.

По данным министерства, целью визита было проведение очередного раунда консультаций по военному сотрудничеству НАТО и Грузии.

«В рамках рабочих встреч стороны обсудили ход выполнения мероприятий, определенных в формате сотрудничества с Военным комитетом НАТО, проект совместной оценки Военного комитета НАТО и плана работы Грузии, а также рассмотрели дальнейшие планы партнерства».

В ходе визита члены делегации посетили Совместный центр тренировки и оценки НАТО-Грузия (JTEC), где ознакомились с возможностями, созданными при поддержке Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP) и международных партнеров, инфраструктурой центра и текущими проектами.

«В рамках сотрудничества Военного комитета НАТО с Грузией в течение года проводится несколько раундов рабочих встреч, которые представляют собой формат для обсуждения важных аспектов военного сотрудничества на экспертном уровне», — говорится в сообщении Минобороны.


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