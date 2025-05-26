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Около 700 призывников приняли военную присягу
26.05.2025 13:50
Рекруты приняли военную присягу и вступили в ряды Сил обороны.
В Тбилиси, кроме площади Свободы, около 700 призывников приняли присягу еще в пяти исторических местах по всей стране — в Нокалакеви, около дворца Гегути, собора Самтависи, храма Вознесения Господня Веджини и в Хеви, на горе Илии.
Сегодня, 26 мая, Грузия отмечает День независимости.
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