

Около 700 призывников приняли военную присягу

26.05.2025 13:50





Рекруты приняли военную присягу и вступили в ряды Сил обороны.



В Тбилиси, кроме площади Свободы, около 700 призывников приняли присягу еще в пяти исторических местах по всей стране — в Нокалакеви, около дворца Гегути, собора Самтависи, храма Вознесения Господня Веджини и в Хеви, на горе Илии.



Сегодня, 26 мая, Грузия отмечает День независимости.





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