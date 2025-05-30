

Сотрудника Пентагона задержали за попытку передать иностранному правительству секретные данные

30.05.2025 14:18





ИТ-специалиста, который работает в Разведывательном управлении Министерства обороны США (DIA), задержали за попытку передать информацию по вопросам национальной обороны офицеру или агенту иностранного правительства. Об этом говорится в сообщении Минюста США, передает "Европейская правда".



28-летний Натан Вилас Лаатч был задержан накануне на севере Вирджинии и 30 мая предстанет перед судом в Восточном округе Вирджинии.



Согласно судебным документам, Лаатч стал гражданским сотрудником DIA в 2019 году, где он работает в отделе борьбы с внутренними угрозами и имеет допуск к государственной тайне. В марте 2025 года ФБР начало операцию после того, как получило наводку о том, что лицо – теперь известно, что это Лаатч – предложило предоставить секретную информацию дружественному иностранному правительству.



В этом электронном письме отправитель написал, что он не "соглашается и не разделяет ценности этой администрации", а потому "готов поделиться секретной информацией", к которой он имел доступ, в частности "завершенными разведывательными продуктами, некоторыми необработанными разведывательными данными и другой секретной документацией".



После многочисленных контактов с агентом ФБР, которого Лаатч считал официальным представителем иностранного правительства, он начал переписывать секретную информацию в блокнот на своем рабочем столе и в течение примерно трех дней неоднократно выносил ее со своего рабочего места. Впоследствии Лаатч подтвердил агенту ФБР, что готов передать информацию.



После этого ФБР провело операцию в общественном парке на севере Вирджинии, где, по мнению Лаатча, он должен был передать секретную информацию, чтобы иностранное правительство могло ее получить.



После получения подтверждения получения информации 7 мая Лаатч якобы отправил сообщение агенту ФБР, в котором отмечалось, что он ищет что-то от иностранного правительства в обмен на продолжение предоставления секретной информации.



На следующий день Лаатч уточнил, что его интересовало "гражданство вашей страны", поскольку он не "ожидает, что ситуация здесь улучшится в долгосрочной перспективе". Хотя он сказал, что "не против другой компенсации", он не был в таком положении, чтобы требовать "материальной компенсации".



14 мая агент ФБР сообщил Лаатчу, что они готовы получить дополнительную засекреченную информацию. В период с 15 по 27 мая Лаатч снова неоднократно переписывал несколько страниц заметок, находясь на своем засекреченном рабочем месте, составлял заметки и выносил засекреченную информацию.



29 мая Лаатч прибыл в заранее согласованное место на севере Вирджинии, где, как утверждается, снова пытался передать несколько секретных документов иностранному государству. Лаатч был задержан после того, как ФБР получило документы.



Расследованием дела занимается местное отделение ФБР в Вашингтоне при ценной помощи Управления специальных расследований ВВС США, а также благодаря сотрудничеству с Разведывательным управлением Министерства обороны.





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