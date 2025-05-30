

В Крцаниси отметили годовщину создания Совместного центра тренировок и оценки НАТО-Грузия (JTEC)

30.05.2025 21:25





30 мая отмечается день основания Совместного центра тренировок и оценки НАТО-Грузия (JTEC). Руководство и личный состав Центра с 10-летним юбилеем поздравили первый заместитель министра обороны Паата Патиашвили и заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Ираклий Чичинадзе.



В своих выступлениях руководители Минобороны рассказали о значимости центра и отметили вклад международных партнеров в его развитие.



С приветственным словом к военнослужащим со знаменательным днем ​​обратились глава Офиса связи НАТО Александр Винников, заместитель руководителя Основной группы НАТО по существенному пакету мер НАТО-Грузия (SNGP) Дейл Вудхаус и командующий JTEC полковник Дэвид Гагуа.



Мероприятие началось с церемонии возложения венков к Мемориалу героям территориальной целостности Грузии и погибшим при выполнении международных миссий. В рамках мероприятия военнослужащим Совместного центра подготовки и оценки НАТО-Грузия были вручены различные ведомственные медали и сертификаты. Некоторые солдаты выразили свою благодарность.



Солдат благословил заместитель руководителя отдела по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерей Гурам Чарелашвили. После официальной части мероприятия приглашенные гости имели возможность осмотреть имеющиеся в центре залы симуляций.



В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, военные атташе, аккредитованные в Грузии, представители Офиса связи НАТО и Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP).





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