|
|
|
В Крцаниси отметили годовщину создания Совместного центра тренировок и оценки НАТО-Грузия (JTEC)
30.05.2025 21:25
30 мая отмечается день основания Совместного центра тренировок и оценки НАТО-Грузия (JTEC). Руководство и личный состав Центра с 10-летним юбилеем поздравили первый заместитель министра обороны Паата Патиашвили и заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Ираклий Чичинадзе.
В своих выступлениях руководители Минобороны рассказали о значимости центра и отметили вклад международных партнеров в его развитие.
С приветственным словом к военнослужащим со знаменательным днем обратились глава Офиса связи НАТО Александр Винников, заместитель руководителя Основной группы НАТО по существенному пакету мер НАТО-Грузия (SNGP) Дейл Вудхаус и командующий JTEC полковник Дэвид Гагуа.
Мероприятие началось с церемонии возложения венков к Мемориалу героям территориальной целостности Грузии и погибшим при выполнении международных миссий. В рамках мероприятия военнослужащим Совместного центра подготовки и оценки НАТО-Грузия были вручены различные ведомственные медали и сертификаты. Некоторые солдаты выразили свою благодарность.
Солдат благословил заместитель руководителя отдела по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерей Гурам Чарелашвили. После официальной части мероприятия приглашенные гости имели возможность осмотреть имеющиеся в центре залы симуляций.
В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, военные атташе, аккредитованные в Грузии, представители Офиса связи НАТО и Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна