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Марк Рютте: Все государства-члены альянса согласились на вступление Украины в НАТО
02.06.2025 18:13
Генеральный секретарь НАТО заявил, что все государства-члены альянса согласились на вступление Украины в НАТО. Марк Рютте отметил, что этот вопрос не может быть частью мирных переговоров между Киевом и Москвой.
«Что касается Украины, то в Вашингтоне было четкое обязательство всех 32 союзников — это необратимый путь для Украины к вступлению в НАТО. Без конкретной даты, не как часть мирного соглашения, а как долгосрочное обязательство всех 32 союзников, и мы уже строим этот мост», — заявил Рютте.
В недавнем интервью телеканалу ABC News специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты считают обоснованными опасения России по поводу расширения НАТО и готовы их обсудить.
«Они говорят не только об Украине. Они говорят о Грузии, они говорят о Молдове. Мы это понимаем и говорим им, что можем рассмотреть возможность прекращения расширения НАТО к вашим границам. Это в интересах их безопасности», — заявил Келлог.
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