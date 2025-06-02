

В организации убийства брата «вора в законе» обвиняют экс-генпрокурора Грузии

02.06.2025 21:41





Дело об убийстве брата «вора в законе» — анонимный источник обвиняет бывшего прокурора Грузии Отаха Парцхаладзе в организации убийства Левана Джангвеладзе.



Это анонимный источник, который несколько недель назад написал в социальных сетях, кому принадлежало оружие, использованное для убийства Левана Джангвеладзе, что в итоге подтвердила прокуратура и арестовала Сандро Цивцивадзе.



По той же информации, Парцхаладзе входит в ближний круг семьи известного «криминального авторитета» Деда Хасана. По словам анонимного источника, человек, заплативший киллеру за заказное убийство, является членом семьи Деда Хасана, убитого в 2013 году. Следствие не установило, кто такой Ираклий, который, по распространенной информации, заказал убийство Гелы Удзилаури.



Анонимный источник назвал Отара Парцхаладзе одним из заказчиков убийства брата «вора в законе» вчера. Отар Парцхаладзе молчит уже второй день.



Анонимный источник, который периодически раскрывает подробности дела об убийстве брата «вора в законе», пишет, что в убийстве Левана Джангвеладзе также замешаны члены «Мтацминдского братства». Братья Микадзе и Георгий Джохадзе, личным телохранителем которого работал Гела Удзилаури.



По имеющимся данным, после ареста Цивцивадзе за незаконную торговлю оружием, оружие, из которого было совершено убийство Джангвеладзе, оказалось в руках Микадзе и Георгия Джохадзе.



Все трое покинули страну, даже не допросившись в прокуратуре.





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