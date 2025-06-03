

Глава Пентагона в НАТО призовет союзников тратить 5% ВВП на оборону

03.06.2025 22:04





В Пентагоне подтвердили участие министра обороны США Пита Хэгсета во встрече глав оборонных ведомств Североатлантического Альянса, которая состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 5 июня.



Об этом заявил представитель Пентагона Шон Парнелл, сообщает "Европейская правда".



Хэгсет, как отмечается, примет участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе на этой неделе.



В своей речи он подчеркнет призыв Дональда Трампа к союзникам по НАТО "взять на себя обязательство тратить 5% ВВП на оборону и переориентировать НАТО на коллективную оборону и сдерживание", говорится в сообщении.



Кроме того, Хэгсет также планирует посетить Францию 6 июня, где примет участие в торжествах по случаю годовщины высадки войск союзников в Нормандии.



Отметим, что параллельно с министерской встречей НАТО 4 июня состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, где председательствовать будут Великобритания и Франция.



Министры обороны Альянса, как ожидается, обсудят необходимость увеличения оборонных расходов и закупок военного оборудования.





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