

НАТО в 5 раз расширит ПВО в Европе из-за российской угрозы

03.06.2025 22:05





НАТО призвала европейских членов альянса в пять раз увеличить наземные силы противовоздушной обороны (ПВО) из-за угрозы российской агрессии, сообщают осведомленные источники Bloomberg. Речь идет о коллективном показателе, индивидуальный вклад будет варьироваться в зависимости от возможностей каждой страны. За какой срок планируется нарастить силы ПВО, не уточняется. Министры обороны стран блока обсудят этот вопрос на встрече в Брюсселе, которая пройдет под председательством генсека НАТО Марка Рютте 5 июня.



«Мы не находимся в состоянии войны, но мира тоже нет. Нужно продолжать укреплять наше сдерживание и оборону, а это означает переход к полной боевой готовности», — заявил он на встрече в Вильнюсе в понедельник. ПВО — уязвимое место НАТО. За последние 30 лет альянс сократил число таких систем, так как его основное внимание переключилось с холодной войны на угрозы в Северной Африке и на Ближнем Востоке, признал высокопоставленный европейский военный чиновник. По его словам, члены блока остро нуждаются в наращивании наземных систем ПВО, которые защитят их от таких угроз, как беспилотники, ракеты и истребители. Это рассматривается как необходимость в условиях продолжающейся войны в Украине и рисков вооруженного нападения России на восточный фланг НАТО.



Системы ПВО являются одними из самых дорогих вооружений, которые альянс намерен закупить. Германия предложила возглавить проекты Евросоюза в области противовоздушной обороны, поскольку Брюссель призвал членов блока совместно инвестировать в области, представляющие общий интерес. По словам источника, знакомого с ходом обсуждений в Берлине, канцлер Фридрих Мерц намерен «вложить миллиарды евро» в дополнительные системы ПВО. В том числе речь идет о расширении инициативы «Европейский небесный щит», запущенной предшественником Мерца, Олафом Шольцем. Проект, поддерживаемый НАТО, направлен на создание наземной европейской системы ПВО, предназначенной для перехвата баллистических ракет. В ответ на запрос о комментарии представитель НАТО заявил, что противовоздушная и противоракетная оборона, дальнобойное оружие, логистика и сухопутные войска «входят в число главных приоритетов» альянса.



К саммиту НАТО в Гааге, который пройдет 24–26 июня, союзники также собираются договориться о крупнейшем с холодной войны увеличении оборонных расходов. Сейчас рекомендуемый порог трат составляет 2% ВВП. Члены НАТО планируют увеличить его до 5% ВВП, из которых 3,5% будут направляться на военные нужды, а еще 1,5% — на иные меры, связанные с обеспечением безопасности, включая укрепление границ и борьбу с киберугрозами.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





