

Великобритания передаст Украине 100 000 дронов

04.06.2025 11:46





Великобритания передаст Украине 100 000 дронов, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.



По словам Хили, до апреля 2026 года Украина получит беспилотники на сумму 359 миллионов фунтов стерлингов.



«Великобритания еще более усиливает поддержку Украины, предоставляя сотни тысяч дронов и артиллерийских боеприпасов», — сказал Джон Хили.



Кроме того, по данным Джона Хили, с января Великобритания передала Украине 140 000 артиллерийских снарядов, а в этом году Лондон выделит 247 миллионов фунтов стерлингов на обучение украинских солдат.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





