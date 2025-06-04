|
|
|
Восем человек задержаны по обвинению в наркопреступлениях
04.06.2025 11:59
Сотрудниками Главного следственного управления полиции г. Тбилиси МВД и Главного следственного управления (оперативного), Главного управления Дидубе-Чугурети, Глдани-Надзаладеви и Ваке-Сабуртало в результате проведенных в разное время оперативных мероприятий и следственных действий задержаны 8 лиц по обвинению в совершении наркопреступлений.
За совершение преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
«На основании постановления судьи полиция провела контрольную закупку наркотиков и тайно зафиксировала указанные закупки на аудио- и видеоносители.
В результате обыска в личных и жилых помещениях обвиняемых, а также в ходе следственного эксперимента сотрудники правоохранительных органов изъяли в местах, указанных ими в качестве вещественных доказательств, следующие наркотические средства для сбыта: «героин», «альфа-ПВП», «сушеная марихуана» и «метадон».
В результате проведенных следственных действий полиция также изъяла необходимые для упаковки наркотиков материалы, электронные весы, полиэтиленовые пакеты с застежкой-молнией и денежные средства», - сообщает МВД Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна