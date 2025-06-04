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Восем человек задержаны по обвинению в наркопреступлениях


04.06.2025   11:59


Сотрудниками Главного следственного управления полиции г. Тбилиси МВД и Главного следственного управления (оперативного), Главного управления Дидубе-Чугурети, Глдани-Надзаладеви и Ваке-Сабуртало в результате проведенных в разное время оперативных мероприятий и следственных действий задержаны 8 лиц по обвинению в совершении наркопреступлений.

За совершение преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

«На основании постановления судьи полиция провела контрольную закупку наркотиков и тайно зафиксировала указанные закупки на аудио- и видеоносители.

В результате обыска в личных и жилых помещениях обвиняемых, а также в ходе следственного эксперимента сотрудники правоохранительных органов изъяли в местах, указанных ими в качестве вещественных доказательств, следующие наркотические средства для сбыта: «героин», «альфа-ПВП», «сушеная марихуана» и «метадон».

В результате проведенных следственных действий полиция также изъяла необходимые для упаковки наркотиков материалы, электронные весы, полиэтиленовые пакеты с застежкой-молнией и денежные средства», - сообщает МВД Грузии.


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