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Мужчину расстреляли в собственном автомобиле в Хелвачаурском районе


04.06.2025   12:05


У села Аджарисцкали в муниципалитете Хелвачаури мужчина средних лет был найден мертвым в своей машине.

По существующей информации, мужчина был застрелен в собственном автомобиле недалеко от реки.

Инцидент произошел поздно ночью.

Как сообщили в МВД Грузии, расследование ведется по двум статьям 108 и 236 Уголовного кодекса, что подразумевает умышленное убийство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.


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