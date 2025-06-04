

Мужчину расстреляли в собственном автомобиле в Хелвачаурском районе

04.06.2025 12:05





У села Аджарисцкали в муниципалитете Хелвачаури мужчина средних лет был найден мертвым в своей машине.



По существующей информации, мужчина был застрелен в собственном автомобиле недалеко от реки.



Инцидент произошел поздно ночью.



Как сообщили в МВД Грузии, расследование ведется по двум статьям 108 и 236 Уголовного кодекса, что подразумевает умышленное убийство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.





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