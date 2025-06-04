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Мужчину расстреляли в собственном автомобиле в Хелвачаурском районе
04.06.2025 12:05
У села Аджарисцкали в муниципалитете Хелвачаури мужчина средних лет был найден мертвым в своей машине.
По существующей информации, мужчина был застрелен в собственном автомобиле недалеко от реки.
Инцидент произошел поздно ночью.
Как сообщили в МВД Грузии, расследование ведется по двум статьям 108 и 236 Уголовного кодекса, что подразумевает умышленное убийство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.
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