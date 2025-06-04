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Задержан иностранец, незаконно проникший в Грузию с огнестрельным оружием
04.06.2025 15:38
В Грузии задержали иностранного гражданина, который пытался нелегально пересечь границу с Турции, прихватив с собой огнестрельное оружие и 16 патронов.
По версии следствия, 18-летний Г.Ш. миновал контрольно-пропускной пункт и незаконно проник на территорию страны. При обыске у него изъяли пистолет и боеприпасы.
Против нарушителя возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: за незаконное пересечение границы и хранение оружия. Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы.
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