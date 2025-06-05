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Первый замминистра обороны принял участие в очередной встрече в формате Рамштайн
05.06.2025 11:12
Первый заместитель министра обороны Грузии Паата Патиашвили находится в Королевстве Бельгия. Согласно информации пресс-службы Министерства обороны, Патиашвили принял участие в 28-й встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, которая состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Во встрече приняли участие руководители оборонных ведомств и высокопоставленные официальные лица стран-членов и партнеров Альянса.
Международную встречу открыли министр обороны Германии Борис Писториус и государственный секретарь по обороне Соединенного Королевства Джон Хили. Участникам заседания обратился с речью Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи.
Члены международной группы обсудили ситуацию на войне в Украине, а также вопросы оказания военной помощи и срочной поддержки Украине.
Формат Рамштайн был создан по инициативе Соединённых Штатов Америки в апреле 2022 года. С 13 февраля 2025 года его координация осуществляется Соединённым Королевством совместно с Германией.
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