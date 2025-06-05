

Вооружённое столкновение в Марнеули произошло рядом со зданиями полиции и Службы госбезопасности

05.06.2025 13:53





TV Pirveli сообщает, что вооружённое столкновение в Марнеули произошло рядом со зданиями полиции и Службы госбезопасности, один тяжело ранен — полиция задержала двух человек, ещё двоих, по информации телеканала, продолжают разыскивать.



Как рассказали телеканалу TV Pirveli очевидцы, в конфликте участвовали около 20 человек. Среди них, предположительно, были советник председателя сакребуло Вуга Гадимов и его два брата, а также их соратники. По данным телеканала, именно Гадимов был вызван на место для "разборки".



Предположительно, в разборке участвовали и другие сотрудники мэрии, а также представители криминального мира и их сторонники.



По словам местных жителей, столкновению предшествовала ссора, которая переросла в перестрелку с обеих сторон. Один из свидетелей сообщил, что при попытке бегства один из автомобилей врезался в забор и разрушил ворота местного жителя.



Согласно информации TV Pirveli, полиция до сих пор разыскивает скрывшихся участников, связанных с криминальным миром.



Причиной конфликта, по данным телеканала, стала финансовый вопрос: один из граждан хотел установить киоск в Марнеули, за что с него якобы требовали крупную сумму денег.



Местные жители говорят, что это уже третий подобный криминальный инцидент за последние три месяца.



По их словам, первый случай был связан с поножовщиной, в результате которой один человек был ранен, но тогда инцидент не получил широкой огласки.





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