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В Тбилиси ранены три человека – один из них скончался в клинике
05.06.2025 17:11
В Тбилиси на почве ссоры с применением холодного оружия было ранено три человека. Это случилось вчера у станции метро «Грмагеле».
Как говорится в заявлении МВД, преступник скрылся с места происшествия.
По сводка ведомства, бригады службы скорой помощи доставила раненых в медицинское учреждение, где один из них скончался.
«В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных по горячим следам, по обвинению попытки умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах в отношении двух и более лиц был задержан гражданин З. П. 1985 г. р..
В виде наказания за указанное преступление предусмотрено лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение», - говорится в сообщении МВД Грузии.
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