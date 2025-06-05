

Борьба с наркотиками - задержаны восемь человек

05.06.2025 20:55





Восемь человек, в том числе три иностранца, задержаны полицией Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях, сообщили в пресс-службе МВД.



Задержания произошли в Дидубе-Чугуретском, Глдани-Надзаладевском и Ваке-Сабурталинском районах. Возраст задержанных – от 19 до 50 лет. Несколько из них были судимы в прошлом.



Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении, сбыте, попытке сбыта и приготовлении к сбыту различных видов наркотических средств и наркотического средства марихуана в крупном, а также особо крупном размере.



За совершение указанных преступлений им грозит до 20 лет тюрьмы.



По постановлению судьи сотрудники полиции провели контрольную закупку наркотических средств, в ходе которой была осуществлена негласная аудио- и видеофиксация указанных закупок.



В результате обыска домов обвиняемых, а также в ходе следственного эксперимента сотрудники правоохранительных органов изъяли в указанных ими местах наркотические средства героин, alfa PVP, сушеную марихуану и метадон.



Полиция также изъяла необходимые для упаковки наркотиков материалы – электронные весы, zip-пакеты и деньги.



Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков.



В период с 17 марта по 4 июня в масштабах Грузии были задержаны 180 человек.



Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков.



Согласно уже принятому законодательству, торговля наркотиками входит в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром".



Имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства.





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