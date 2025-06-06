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В Тбилиси задержаны двое граждан России, обвиняемых в организации нарколаборатории


06.06.2025   16:14


МВД Грузии сообщило о задержании двух граждан России, обвиняемых в организации нарколаборатории на территории Тбилиси.

Оба мужчины — в возрасте до 30 лет. Согласно следствию, на съемной квартире они кустарным способом перерабатывали жидкий кокаин в кристаллическую форму, пригодную для дальнейшей продажи и употребления.

Во время обысков у подозреваемых сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 7 литров жидкого кокаина, а также 40 граммов кристаллического вещества.

Жидкий кокаин — форма контрабанды, при которой наркотик растворяют в жидкости (например, в воде, спирте или растворителях), чтобы скрыть его при транспортировке. Его маскируют под напитки, косметику, бытовую химию или пропитывают им ткань. После ввоза в страну наркотик восстанавливают в порошкообразную форму.

Кроме того, по информации МВД, россияне содержали теплицу, в которой выращивали марихуану. Оттуда полиция забрала 20 кустов конопли.

Следствие начали по статьям о незаконном производстве, приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества. В случае признания вины обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.


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