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В Тбилиси задержаны двое граждан России, обвиняемых в организации нарколаборатории
06.06.2025 16:14
МВД Грузии сообщило о задержании двух граждан России, обвиняемых в организации нарколаборатории на территории Тбилиси.
Оба мужчины — в возрасте до 30 лет. Согласно следствию, на съемной квартире они кустарным способом перерабатывали жидкий кокаин в кристаллическую форму, пригодную для дальнейшей продажи и употребления.
Во время обысков у подозреваемых сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 7 литров жидкого кокаина, а также 40 граммов кристаллического вещества.
Жидкий кокаин — форма контрабанды, при которой наркотик растворяют в жидкости (например, в воде, спирте или растворителях), чтобы скрыть его при транспортировке. Его маскируют под напитки, косметику, бытовую химию или пропитывают им ткань. После ввоза в страну наркотик восстанавливают в порошкообразную форму.
Кроме того, по информации МВД, россияне содержали теплицу, в которой выращивали марихуану. Оттуда полиция забрала 20 кустов конопли.
Следствие начали по статьям о незаконном производстве, приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества. В случае признания вины обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
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