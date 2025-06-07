Задержаны шесть иностранцев, находившихся в Грузии нелегально

07.06.2025 11:33





В результате совместных комплексных мероприятий, проведенных Департаментом миграции МВД и Пограничной полицией, были задержаны в общей сложности 6 граждан Турции, Ирана, Индии, Ирака и Египта.



«Установлено, что задержанные лица находились на территории страны без законных оснований, с учетом Закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства». Они злоупотребляли условиями, предусмотренными в процедуре предоставления убежища, и годами находились в стране без законных оснований.



Задержанные не воспользовались условиями, указанными в решении о высылке, что подразумевает добровольный выезд из страны, в связи с чем Департамент миграции МВД принял решение о задержании указанных лиц.



«В целях исполнения решения задержанные в настоящее время содержатся в Центре временного размещения Департамента миграции с целью их последующего возвращения в страну происхождения», — заявили в МВД.





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