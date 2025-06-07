По обвинению в совершении наркопреступления задержаны 7 человек

07.06.2025 14:59





В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных в разное время сотрудниками Департамента полиции Аджарии МВД Грузии, по обвинению в совершении наркопреступления задержаны 7 человек. Указанную информацию распространяет МВД Грузии.



По сводкам ведомства, по обвинению в незаконном приобретении, хранении и попытке реализации наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах, а также незаконной культивации растений, содержащих наркотические веществ задержаны: три гражданина Молдовы и 4 гражданина Турции.



«В виде наказания за указанное преступление предусмотрено лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение.



В результате личных обысков, обысков в домах обвиняемых в качестве вещественных доказательств изъяты разные виды наркотических веществ в крупных и особо крупных размерах, среди них: «Метадон», «Мефедрон», психотропное вещество «Прегабалин» наркотическое вещество «марихуана», также из специально оборудованных теплиц сотрудниками правоохранительных органов изъято растение «конопля» в особо крупных размерах, материалы, необходимые для его культивирования, расфасовки и электронные весы.



Следствие ведется по Статьям 260-й, 19-260-й Терция, 261-й, 265-й и 273-ей Прима Уголовного кодекса Грузии», - говорится в заявлении МВД.





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