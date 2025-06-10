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На посту директора Департамента особых поручений МВД Звиада Харазишвили сменит Роман Карцивадзе
10.06.2025 11:11
Глава спецназа Звиад Харазишвили, известный в народе как «Хареба», покинул должность — на его место назначен Роман Карцивадзе, подтвердили в МВД,
Грузинской службе Радио Свобода в МВД заявили, что Хареба сам подал в отставку и это «личное решение».
Ранее в партии власти упорно опровергали сообщения оппозиционных СМИ, что Харазишвили, находящийся под западными санкциями за жестокие действия в отношении демонстрантов, подает в отставку.
С утра МВД распространило информацию о серии кадровых перестановок. Об отставке Хареба сообщение было распространено отдельно, через пару часов.
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