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Новым заместителем главы МВД Грузии стала Мариам Табатадзе


10.06.2025   11:12


У главы МВД Грузии Гелы Геладзе новый заместитель — Мариам Табатазе, которая возглавит Департамент экономики и Департамент логистики, а также ЮЛПП «Служба здравоохранения».

«Мариам Табатадзе — магистр делового администрирования. С 2018 года она возглавляет экономический департамент Министерства образования, науки и молодежи Грузии.

В 2013-2018 годах она возглавляла бюджетный отдел Министерства образования, науки и молодежи Грузии.



В 2005-2013 годах Мариам Табатадзе работала на различных должностях в Министерстве финансов Грузии», — говорится в информации.

Напомним, уже бывший глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, который находится под санкциями ряда европейских стран, покинул должность 28 мая. Его заявление распространило ведомство. Его на этой должности сменил Гела Геладзе.


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