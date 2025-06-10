Новым заместителем главы МВД Грузии стала Мариам Табатадзе

10.06.2025 11:12





У главы МВД Грузии Гелы Геладзе новый заместитель — Мариам Табатазе, которая возглавит Департамент экономики и Департамент логистики, а также ЮЛПП «Служба здравоохранения».



«Мариам Табатадзе — магистр делового администрирования. С 2018 года она возглавляет экономический департамент Министерства образования, науки и молодежи Грузии.



В 2013-2018 годах она возглавляла бюджетный отдел Министерства образования, науки и молодежи Грузии.







В 2005-2013 годах Мариам Табатадзе работала на различных должностях в Министерстве финансов Грузии», — говорится в информации.



Напомним, уже бывший глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, который находится под санкциями ряда европейских стран, покинул должность 28 мая. Его заявление распространило ведомство. Его на этой должности сменил Гела Геладзе.





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