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В Эстонии журналистку «России сегодня» приговорили к шести годам тюрьмы за госизмену


11.06.2025   16:52


В Эстонии журналистку «России сегодня» приговорили к шести годам тюрьмы. Харьюский уездный суд признал Светлану Бурцеву виновной в госизмене и нарушении санкций, передает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR). Суд установил, что Бурцева сотрудничала с медиагруппой "Россия Сегодня", возглавляемой пропагандистом Дмитрий Киселевым, писала тексты и делала фото для Baltnews и Sputnik Эстония, тем самым "обеспечивая объекту санкций доступ к экономическим ресурсам, что запрещено регламентом Совета ЕС от 17 марта 2024 года".

Кроме того, по версии следствия, Бурцева поддерживала контакты с Романом Ромачевым - офицером запаса ФСБ и главой частной разведывательной компании R-Techno, которая занимается "информационно-психологическими операциями в интересах РФ". В рамках этого сотрудничества была издана книга "Гибридная война за мир", признанная эстонским судом пропагандистской и направленной на подрыв доверия к местным властям, следует из приговора.

57-летняя Светлана Бурцева получила гражданство Эстонии путем натурализации в 1994 году. Она находилась под стражей с марта 2024 года.


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