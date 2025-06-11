Немецкая разведка имеет доказательства подготовки Кремля к агрессии против НАТО

11.06.2025 19:07





Россия может проверить действенность гарантий взаимной защиты стран НАТО на практике. Об этом сообщил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль в интервью немецкому изданию Table Briefings, опубликованном 9 июня.



Глава BND подчеркнул, что "в Москве есть люди, которые больше не верят, что ст. 5 НАТО работает". Это статья Североатлантического договора, которая предполагает, что нападение на одно из государств Альянса рассматривается как нападение на всех.



По словам Каля, в Москве "хотели бы проверить" действие статьи. "Цель российских правителей – расширить свою сферу влияния на Запад", – считает он.



Каль предостерег от недооценки угрозы для Запада.



"Мы очень уверены и имеем разведывательные доказательства, которые это подтверждают. Украина – это лишь один шаг на пути к Западу", – подчеркнул глава немецкой разведки.



Каль предупредил, что "Москва хочет вернуть НАТО в состояние, в котором он был в конце 1990-х годов", и выгнать Америку из Европы. По его мнению, РФ будет использовать "любые средства, необходимые для достижения этого".



Подобные предостережения министр обороны Германии Борис Писториус высказывал еще в июне прошлого года. Как пишет Spiegel, из-за угрозы, которую представляет Россия, министр хочет усилить оперативную готовность бундесвера. "Мы должны быть готовы к войне до 2029 года, – заявил политик во время выступления в Бундестаге. – Мы не должны верить, что Путин остановится на границах Украины".



Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для Грузии, Молдовы и, наконец, для НАТО, подчеркивал он, призвав обеспечить сдерживание, чтобы "предотвратить эскалацию к худшему".



Как писало 25 декабря 2024 года финское издание Iltalehti со ссылкой на источники в НАТО, Россия уже отработала атаку на Финляндию, Норвегию и Балтийские страны. В случае нападения к операции могут привлечь десятки тысяч российских солдат. По информации Iltalehti, высокопоставленные чиновники в Швеции и Финляндии уже неоднократно высказывали предположение, что Россия может совершить нападение на страны Балтии, Финляндию и Швецию в ближайшие годы.



Источники финского издания в НАТО предполагают, что в случае атаки Россия может применить несколько армейских соединений одновременно: с запада – из Курской и Мурманской областей через Норвегию, а также десантные войска для захвата территорий на севере Финляндии. Нападение на Южную Финляндию и Восточную Эстонию, вероятно, будет направлено на захват стратегически важных участков побережья Балтийского моря. Действия России также могут предусматривать удары по гражданским объектам с использованием ракет для достижения политических целей. НАТО оценивает вероятность такого развития событий как высокую, подчеркивая необходимость готовности к обороне на всех фронтах.



Как сообщило 9 июня DW, в ежегодном отчете Федерального ведомства по защите конституции Германии указано, что Россия начала активно использовать так называемых агентов низшего уровня для осуществления диверсий, в том числе размещения зажигательных устройств в посылках, что вызвало ряд пожаров в логистических центрах Европы.





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