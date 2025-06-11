Разведку Германии возглавит посол в Украине

11.06.2025 19:11





Новым президентом Федеральной разведывательной службы Германии (BND) станет нынешний посол ФРГ в Киеве Мартин Егер, сообщил в среду, 11 июня, еженедельник Der Spiegel. По его сведениям, соответствующее решение уже принял канцлер ФРГ Фридрих Мерц, поскольку служба внешней разведки Германии напрямую подчиняется ведомству федерального канцлера, пишет «Немецкая волна».



В сообщении Der Spiegel отмечается, что под руководством Егера BND в ближайшие годы будет переориентирована и получит значительно большее финансирование.



60-летний Мартин Егер уже многие годы находится на дипломатической службе, посольство Германии в столице Украины он возглавляет с 2023 года. Ранее Егер служил послом ФРГ в Багдаде и Кабуле, затем работал в различных министерствах, а также занимал должность пресс-секретаря Йошки Фишера, когда тот был министром иностранных дел Германии.



Действующий президент BND Бруно Каль, по сведениям Der Spiegel, будет отправлен послом Германии в Ватикан.





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