Гражданин Турции задержан за наркопреступление в Аджарии

16.06.2025 11:25





В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками Хелвачаурского районного отдела полиции Аджарии МВД и Таможенного управления Налоговой службы Министерства финансов задержан гражданин Турецкой Республики С.Ш., 1982 года рождения, по обвинению в попытке незаконного приобретения наркотических средств в особо крупном размере.



Данное преступление карается лишением свободы на срок до 20 лет или пожизненным заключением.



«В ходе расследования установлено, что обвиняемый пытался приобрести наркотическое средство «кокаин» в особо крупном размере, направленное в Грузию из-за рубежа.



В целях изобличения С.Ш. сотрудники правоохранительных органов в рамках оперативных мероприятий осуществили контролируемую доставку посылки, направленной ему из-за рубежа в Грузию, после чего С.Ш. был задержан в качестве обвиняемого. Из посылки, направленной подсудимому, в качестве вещественного доказательства изъято спрятанное в банках наркотическое средство «кокаин» в особо крупном размере, которое подсудимый намеревался приобрести.



По факту покушения на незаконное приобретение наркотического средства в особо крупном размере ведется следствие по статье 19-260 УК», — сообщили в МВД.





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