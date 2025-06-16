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Командующий Силами обороны Грузии принял участие в мероприятии, посвященном 250-летию Армии США


16.06.2025   12:33


Командующий Силами обороны Грузии находился с визитом в Федеративной Республике Германия. По информации Министерства обороны, генерал-лейтенант Георгий Матиашвили принял участие в мероприятии, посвящённом 250-летию Армии США, которое прошло в городе Висбаден. Грузинский генерал был лично приглашён на юбилей командующим Армией США в Европе и Африке — генералом Кристофером Донахью.

«На мероприятии главнокомандующий Силами обороны Грузии поздравил американского генерала с юбилеем Армии США и обсудил направления сотрудничества между Грузией и США в оборонной сфере. Было отмечено важное значение вклада США в развитие и трансформацию грузинских Сил обороны. Генерал-лейтенант Георгий Матиашвили поблагодарил принимающую сторону за практическую поддержку, которую американская сторона оказывает Силам обороны Грузии», — говорится в информации Министерства обороны.


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