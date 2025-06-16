Командующий Силами обороны Грузии обсудил сотрудничество с генералом США

16.06.2025 14:54





Командующий Силами обороны Грузии генерал-лейтенант Георгий Матиашвили обсудил в Висбадене (Германия) с командующим армией США в Европе и Африке генералом Кристофером Донахью направления сотрудничества между Грузией и США в области обороны.



Грузинский генерал был лично приглашен Донахью на мероприятие, посвященном 250-летию армии США, отмечает Минобороны Грузии.







«На мероприятии командующий Силами обороны Грузии поздравил американского генерала с годовщиной Армии США и обсудил направления сотрудничества между Грузией и США в области обороны.



Был отмечен значительный вклад Соединенных Штатов в развитие и трансформацию сил обороны Грузии. Генерал-лейтенант Георгий Матиашвили поблагодарил принимающую сторону за практическую поддержку, оказанную американской стороной силам обороны Грузии», — говорится в информации ведомства.



Напомним, отношения США и Грузии оставляют желать лучшего — предыдущая администрация при президенте Джо Байдене ввела санкции против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, а также против ныне экс-главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури и заместителя директора Департамента особых поручений (ДОП, спецназ) Мирзы Кезевадзе за репрессии против участников проевропейских акций протеста.



Кроме того, между странами приостановлено стратегическое партнерство.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к президенту CША Дональду Трампу и вице-президенту Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсу с открытым письмом. По словам Кобахидзе, несколько недель назад он обратился к США с письмом, касающимся грузино-американских отношений, но ответа пока не получил. Кобахидзе также вспоминает о риторике новой Администрации в отношении Deep State, USAID, NED, где, по его словам, наблюдается «полное ценностное и идеологическое совпадение наших взглядов». Именно поэтому непонятно молчание Администрации Трампа по поводу Грузии, а также санкции США в отношении высокопоставленных чиновников «Мечты», введенные еще в пору президентства Байдена.



В то же время премьер Грузии подчеркнул, что правительство Грузии «продолжает выражать оптимизм в публичных заявлениях о том, что ваша администрация действительно сможет победить Deep State, что, несомненно, повлияет на перезапуск грузино-американских отношений и восстановление стратегического партнерства».





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