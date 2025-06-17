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Резервисты торжественно принесли присягу в крепости Рабат
17.06.2025 15:27
Резервисты 104-го батальона 10-й территориальной оборонной бригады Национальной гвардии Сил обороны Грузии торжественно принесли присягу в крепости Рабат. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Согласно заявлению ведомства, в церемонии принял участие начальник Национальной гвардии, бригадный генерал Роман Джохадзе. В своей речи он поздравил резервистов с принятием присяги и пожелал успехов на службе Родине.
Генерал особенно поблагодарил женщин, зачисленных в резерв, и вручил им символические подарки.
В этот же день присягу также принесли резервисты 105-го территориального батальона 10-й территориальной оборонной бригады в Батуми.
На церемонии присутствовали представители Национальной гвардии, местной власти, а также семьи резервистов. В мероприятии участвовали и действующие резервисты, которые представили музыкальные номера для гостей.
До принятия присяги резервисты прошли восьмидневный базовый курс боевой подготовки. Тем, кто проявил высокую дисциплину и добился лучших результатов, были вручены благодарственные грамоты.
В течение четырёхлетней резервной службы интенсивная боевая подготовка резервистов составляет 45 дней в год. Основная цель подготовки — на плановых сборах развить у резервистов не только теоретические знания, но и реальные боевые навыки и способность реагировать на кризисные ситуации.
В период прохождения территориального резерва резервистам предоставляется индивидуальная медицинская страховка. Для студентов прохождение резервной службы приравнивается к обязательной срочной военной службе — уточняет Министерство обороны.
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