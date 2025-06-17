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Пять иностранных граждан задержаны на пограничном участке «Вале»


17.06.2025   19:59


Погранполиция Грузии, на пограничном участке «Вале» Ахалцихского отдела (граница с Турцией) задержала пять иностранных граждан за незаконное пересечение границы Грузии в составе группы, нападение на сотрудника полиции и пособничество в попытке перехода.

Из пресс-релиза следует, что трое помогали, а непосредственно границу пытались перейти два человека. Во время задержания один из них ударил ножом пограничника, после чего нарушители попытались скрыться, но снова были остановлены.

Гражданство задержанных не сообщается. Возраст задержанных: от 24 лет до 31 года.


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