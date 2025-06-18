Сотрудники Департамента миграции депортировали из Грузии 25 иностранных граждан

18.06.2025 11:17





В тесном сотрудничестве с Департаментом миграции МВД Грузии и соответствующими подразделениями министерства, в рамках комплексных мер, принятых за последние дни, из Грузии были выдворены 25 иностранных граждан. Информацию распространяет министерство внутренних дел.



По данным ведомства, всего из Грузии были высланы 25 граждан Армении, Узбекистана, Ирана, Нигерии, Таджикистана, Китая, Туркменистана, России, Индии, Алжира, Египта, Турции, Пакистана и Бангладеш. В соответствии с действующим законодательством высланным лицам был запрещен въезд в страну.



«Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из Грузии», — говорится в информации, распространенной МВД.





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