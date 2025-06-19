СЧС открыла в Кахетии полевой оперативный штаб по предотвращению лесных пожаров

19.06.2025 13:59





Служба управления чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел Грузии открыла штаб полевых операций в Кахетии для предотвращения и оперативного реагирования на случаи возгорания в полях во время уборки зерновых культур.



Об этом сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями.



Согласно распространённой информации, служба мобилизовала специальную технику и личный состав в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнаги. Для профилактики пожаров на этих территориях будет осуществляться мониторинг с помощью дронов.



«В летний сезон возрастает риск возникновения лесных и полевых пожаров, что часто бывает вызвано неосторожностью и поджогами сельскохозяйственных угодий гражданами.



Служба управления чрезвычайными ситуациями призывает население проявлять высокую гражданскую ответственность, не разводить огонь на сельскохозяйственных угодьях, вблизи лесов и полей, а также не оставлять очаги возгорания без внимания. В случае обнаружения дыма или огня незамедлительно сообщите в Центр управления общественной безопасностью МВД Грузии — “112”», — говорится в заявлении службы.





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