Департамент миграции задержал семерых нелегалов

20.06.2025 11:10





Сотрудники Департамента миграции МВД Грузии задержали семерых граждан Индии и Нигерии в ходе рейдов против нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По информации МВД, на основании полученных данных в рамках мероприятия сотрудники департамента проверили конкретные локации с целью выявления иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.



«В результате комплексного мероприятия задержаны семь иностранных граждан. Среди них — граждане Индии и Нигерии. Установлено, что они находились на территории страны с нарушением требований Закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».



В настоящее время указанные лица размещены в Центре временного содержания Департамента по вопросам миграции, где проходят соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны. Департамент по вопросам миграции будет регулярно проводить специальные иммиграционные контрольные мероприятия, чтобы обеспечить эффективное исполнение Закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства»», — говорится в сообщении.





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