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Семь граждан Таиланда задержаны в Тбилиси за пособничество проституции


20.06.2025   14:12


В Тбилиси семь граждан Таиланда задержали по обвинению в пособничестве проституции. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным следствия, за определенную плату они предоставляли секс-работницам комнаты в коммерческих помещениях на улицах Николадзе, Вашловани, Костава и Ахвледиани.

Более того, обвиняемые помогали находить им клиентов, за что получали процент.

Указанные факты подтверждают кадры оперативной съемки, проведенной полицией с разрешения суда во время следственных действий.

По итогам рейдов полиция закрыла десять заведений, где оказывались секс-услуги.

Полиция продолжает расследование по частям 1 и 2 статьи 254 Уголовного кодекса Грузии, что предполагает пособничество проституции и предоставление места для занятия проституцией. Сам факт работы в сфере секса считается административным правонарушением.


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