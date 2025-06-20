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Семь граждан Таиланда задержаны в Тбилиси за пособничество проституции
20.06.2025 14:12
В Тбилиси семь граждан Таиланда задержали по обвинению в пособничестве проституции. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По данным следствия, за определенную плату они предоставляли секс-работницам комнаты в коммерческих помещениях на улицах Николадзе, Вашловани, Костава и Ахвледиани.
Более того, обвиняемые помогали находить им клиентов, за что получали процент.
Указанные факты подтверждают кадры оперативной съемки, проведенной полицией с разрешения суда во время следственных действий.
По итогам рейдов полиция закрыла десять заведений, где оказывались секс-услуги.
Полиция продолжает расследование по частям 1 и 2 статьи 254 Уголовного кодекса Грузии, что предполагает пособничество проституции и предоставление места для занятия проституцией. Сам факт работы в сфере секса считается административным правонарушением.
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