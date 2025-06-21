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Экс-замминистра экономики задержан по обвинению в легализации незаконных доходов


21.06.2025   11:47


Сотрудники Службы государственной безопасности задержали бывшего заместителя министра экономики Грузии Ромео Микаутадзе.

В связи с этим в СГБ состоялся специальный брифинг.

По пояснению ведомства, по факту злоупотребления служебным положением и легализации незаконных доходов в размере нескольких миллионов лари на основании определения суда был задержан бывший заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе.


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