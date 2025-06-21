Экс-замминистра экономики задержан по обвинению в легализации незаконных доходов

21.06.2025 11:47





Сотрудники Службы государственной безопасности задержали бывшего заместителя министра экономики Грузии Ромео Микаутадзе.



В связи с этим в СГБ состоялся специальный брифинг.



По пояснению ведомства, по факту злоупотребления служебным положением и легализации незаконных доходов в размере нескольких миллионов лари на основании определения суда был задержан бывший заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





