«Грузинская мечта» упраздняет Совет национальной безопасности

23.06.2025 20:05





На сегодняшнем заседании Бюро парламента был инициирован подготовленный законодательный пакет по ликвидации Совета национальной безопасности и его аппарата.



В законопроекте указано, что Совет национальной безопасности будет ликвидирован с 1 сентября 2025 года.



В проекте также говорится, что из закона «О правилах планирования и координации политики национальной безопасности» планируется исключить все нормы, определяющие структуру, полномочия и деятельность Совета национальной безопасности и его аппарата.



Планируется, что поправки будут рассмотрены в парламенте в ускоренном порядке.





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