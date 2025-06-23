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«Грузинская мечта» упраздняет Совет национальной безопасности


23.06.2025   20:05


На сегодняшнем заседании Бюро парламента был инициирован подготовленный законодательный пакет по ликвидации Совета национальной безопасности и его аппарата.

В законопроекте указано, что Совет национальной безопасности будет ликвидирован с 1 сентября 2025 года.

В проекте также говорится, что из закона «О правилах планирования и координации политики национальной безопасности» планируется исключить все нормы, определяющие структуру, полномочия и деятельность Совета национальной безопасности и его аппарата.

Планируется, что поправки будут рассмотрены в парламенте в ускоренном порядке.


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