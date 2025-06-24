МВД задержало 18 человек, причастных к наркопреступлениям в Тбилиси и регионах

24.06.2025 18:29





Министерство внутренних дел задержало 18 человек в Тбилиси и регионах по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр внутренних дел Гела Геладзе.



«Хочу проинформировать общественность о масштабной полицейской операции, проведённой нами. Сегодня утром, на рассвете, в Тбилиси и регионах в ходе полицейских мероприятий были задержаны 18 человек, обвиняемых в преступлениях, связанных с наркотиками. Часть из них обвиняется в незаконной продаже наркотиков, а другие — в незаконном приобретении и хранении.



Согласно полученным доказательствам, задержанные за продажу наркотиков систематически занимались их незаконной реализацией — в том числе размещали наркотики в различных локациях и передавали соответствующую информацию заинтересованным в их приобретении лицам. Также наркотики продавались из рук в руки и другими способами. Полиция неоднократно осуществляла контрольные закупки у подозреваемых, на основании постановления суда проводилась скрытая аудио- и видеозапись таких закупок. При обысках, проведённых у задержанных по месту жительства и при личном досмотре, были изъяты в качестве вещественных доказательств крупные и особо крупные партии различных видов наркотиков.



В ходе следственных действий также были изъяты наркотики, незаконно проданные задержанными, материалы, необходимые для фасовки, а также денежные средства, предположительно полученные от незаконной торговли наркотиками. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненного заключения.



Как известно, одной из важнейших приоритетных задач нашего правительства является борьба с наркопреступностью. Подтверждением этого являются последние законодательные изменения, принятые парламентом Грузии, которые существенно ужесточили наказания за распространение наркотиков. Соответственно, мы, Министерство внутренних дел, всем составом продолжим бескомпромиссную борьбу против незаконного оборота и распространения наркотиков и применение предусмотренных законом жёстких мер в отношении обвиняемых в наркопреступлениях», — заявил Гела Геладзе.







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