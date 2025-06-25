В Иране привели в исполнение смертные приговоры в отношении трех человек, обвиненных в шпионаже в пользу Израиля

25.06.2025 10:29





В Иране привели в исполнение смертные приговоры в отношении трех мужчин, обвиненных в шпионаже в пользу Израиля, - указанную информацию, со ссылкой на иранские СМИ, распространяет BBC.



По сводкам агентства, указанные лица также были обвинены в попытке незаконного ввоза в страну запрещенного снаряжения, которое могло быть использовано для убийств.



Вместе с тем, по информации иранской медии, в стране по подозрению в связях с Израилем в ходе 12-дневного конфликта задержано 700 человек.





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