Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 34 иностранных гражданина

25.06.2025 10:56





В результате комплексных мероприятий, проведённых в последние дни в тесной координации Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии и соответствующих подразделений министерства, из Грузии были выдворены 34 иностранных гражданина.



По информации МВД, из Грузии выдворены граждане Индии, Турции, Туркменистана, Китая, Египта, Ирака, России, Ирана, Иордании, Пакистана, Азербайджана, Нигерии и Марокко — всего 34 человека. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещён въезд в страну.



«Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся на территории Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из страны», — говорится в информации МВД.





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