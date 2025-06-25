TIG: С 2023 года нами выявлено 74 случая коррупции, ни один факт расследован не был

25.06.2025 13:51





По информации неправительственной организации «Международная прозрачность - Грузия», со дня назначения Раждена Купрашвили на должность главы Антикоррупционного бюро, организация выявила 74 случая коррупции, связанных с действующими и бывшими должностными лицами, Антикоррупционное бюро же не расследовало ни одного из них.



«Со 2 февраля 2023 года, с назначения Раждена Купрашвили на должность главы Антикоррупционного бюро по сей день, «Международная прозрачность - Грузия» выявила 74 случая коррупции, связанных с действующими и бывшими должностными лицами, в Самегрело – Земо Сванети, Имеретии, Самцхе-Джавахети и Аджарии. Ни один из этих случаев бюро Купрашвили расследован не был, они оставлены без реагирования. В 2012-2025 гг. доходы, полученные указанными 74 лицами от государственных закупок, «Производи в Грузии» и других бюджетных источников, превысили 2 миллиарда лари»,- говорится в заявлении организации.





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