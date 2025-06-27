В США задержали гражданина Грузии, которого считают угрозой общественной безопасности

27.06.2025 12:34





Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) задержала в Бруклине гражданина Грузии, подозреваемого в нарушении иммиграционного законодательства и ранее судимого за границей. Об этом говорится в сообщении ICE.



Согласно заявлению, мужчина прибыл в Соединенные Штаты в 2023 году, сославшись на «обоснованные опасения за свою безопасность» на родине. Однако после дополнительной проверки в американских правоохранительных органах сочли, что он представляет «угрозу общественной безопасности».



По версии пограничной службы, гражданин Грузии якобы являлся лидером преступной организации. В прошлом он был осужден за контрабанду людей через турецко-греческую границу и отбывал срок – 9 лет из назначенных 25. Отдельно в сообщении подчеркивается, что он «признался в сотрудничестве с российским КГБ» — структурой советских времен, формально расформированной в 1991 году. В ICE не пояснили, что это значит, но показали фото татуировки задержанного с буквами «ОБР», что может указывать на службу в элитных частях российской разведки.



Американские правоохранители также утверждают, что после прибытия в США мужчину уже дважды задерживали: в феврале 2024 года – за мелкую кражу и хранение украденного имущества.



В ICE заявили, что в настоящее время он находится под стражей, против него начали процедуру депортации. Информации о его имени, возрасте или юридической защите на момент публикации не приводится.





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