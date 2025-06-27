Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В США задержали гражданина Грузии, которого считают угрозой общественной безопасности


27.06.2025   12:34


Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) задержала в Бруклине гражданина Грузии, подозреваемого в нарушении иммиграционного законодательства и ранее судимого за границей. Об этом говорится в сообщении ICE.

Согласно заявлению, мужчина прибыл в Соединенные Штаты в 2023 году, сославшись на «обоснованные опасения за свою безопасность» на родине. Однако после дополнительной проверки в американских правоохранительных органах сочли, что он представляет «угрозу общественной безопасности».

По версии пограничной службы, гражданин Грузии якобы являлся лидером преступной организации. В прошлом он был осужден за контрабанду людей через турецко-греческую границу и отбывал срок – 9 лет из назначенных 25. Отдельно в сообщении подчеркивается, что он «признался в сотрудничестве с российским КГБ» — структурой советских времен, формально расформированной в 1991 году. В ICE не пояснили, что это значит, но показали фото татуировки задержанного с буквами «ОБР», что может указывать на службу в элитных частях российской разведки.

Американские правоохранители также утверждают, что после прибытия в США мужчину уже дважды задерживали: в феврале 2024 года – за мелкую кражу и хранение украденного имущества.

В ICE заявили, что в настоящее время он находится под стражей, против него начали процедуру депортации. Информации о его имени, возрасте или юридической защите на момент публикации не приводится.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна