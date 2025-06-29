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Три человека задержаны по обвинению в совершении наркопреступления
29.06.2025 20:51
По сведениям МВД Грузии, в результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных в разное время, по обвинению в совершении наркопреступления сотрудники Ваке-Сабурталинского главного управления Тбилисского департамента полиции задержали трех человек.
По информации ведомства, в виде наказания за совершение указанного преступления предусмотрено лишение свободы сроком до 20 лет.
«По обвинению в незаконном сбыте наркотических веществ в особо крупных размерах, приобретении, хранении, сбыте и попытке сбыта марихуаны задержаны гражданин Г. С. 1995 г. р., ранее судимый, в настоящее время условно осужденный В. К. 1995 г. р. и гражданин Нигерии М. А. 1988 г. р.
На основании определения судьи, сотрудники полиции осуществили контрольную закупку наркотических веществ с соответствующей скрытой аудио- и видеозаписью.
В результате личных обысков, обысков автомобилей и жилых домов обвиняемых, а также во время следственного эксперимента, в качестве вещественных доказательств были изъяты наркотические вещества «марихуана» и «Метадон»».
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