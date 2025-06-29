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Два гражданина Турции задержаны в Старом Батуми


29.06.2025   22:51


По информации Министерства внутренних дел Грузии, в Старом Батуми задержан подозреваемый, который выстрелом из огнестрельного оружия ранил гражданина. Ещё одного обвиняемого следствие считает виновным в том, что он не сообщил о тяжком преступлении.

Оба задержанных — граждане Турции, одному 21 год, другому — 24 года.

Согласно версии следствия, 21-летний М.А.А. 25 июня 2025 года в Батуми выстрелом из огнестрельного оружия ранил Е.А., гражданина Турции, 2000 года рождения, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший был доставлен в клинику и получил соответствующую медицинскую помощь.

Также было установлено, что преступлению стал свидетелем сопровождающий М.А.А. — Б.И., который в настоящее время также задержан. Он не сообщил правоохранительным органам о случившемся, за что ему предъявлено обвинение.

Следствие ведётся по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии:
• 19-108 — покушение на умышленное убийство,
• 236 — незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия,
• 376 — сокрытие особо тяжкого преступления.


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