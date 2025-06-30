В школе горной подготовки прошел «Летний базовый курс горной подготовки»

30.06.2025 15:59





В школе горной подготовки полковника Бесика Кутателадзе в Сачхере прошел «Летний базовый курс горной подготовки» для американских и грузинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Грузии.



По их словам, в учениях приняли участие военнослужащие Национальной гвардии американского штата Джорджия, Военной академии Вест-Пойнт США и Командования специальных операций Грузии.



«На церемонии выпуска присутствовали заместитель министра обороны Григол Гиоргадзе, заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Заза Чхаидзе, начальник управления подготовки и военного образования полковник Зураб Хвичия, командующий специальными операциями полковник Теймураз Клатеишвили и офицер Управления оборонного сотрудничества майор Алек Харрисон.



Курс, являющийся частью двустороннего оборонного сотрудничества между Грузией и США, проводился на полигонах Сачхере и Чиатура. Основная часть учений была посвящена технической подготовке военнослужащих по горному делу. Под руководством инструкторов школы участники учений освоили приемы скалолазания, преодоления полосы препятствий, подъема и спуска по закрепленной веревке, преодоления рек вброд, безопасного передвижения в горной местности, оказания первой помощи пострадавшим, коллективного спасения и эвакуации. По окончании курса слушателям были вручены удостоверения и нагрудные знаки», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.







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