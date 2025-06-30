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Два агента ФСБ задержаны в Азербайджане
30.06.2025 16:58
В ходе проведённой полиции операции в офисе агентства «Sputnik Азербайджан» задержаны сотрудники.
Как сообщает Vesti.az со ссылкой на источники, в результате операции Министерства внутренних дел задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ), работающих в данном агентстве.
Отметим, что с утра этого дня МВД проводит операцию в бакинском офисе «Sputnik Азербайджан».
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