Два агента ФСБ задержаны в Азербайджане

30.06.2025 16:58





В ходе проведённой полиции операции в офисе агентства «Sputnik Азербайджан» задержаны сотрудники.



Как сообщает Vesti.az со ссылкой на источники, в результате операции Министерства внутренних дел задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ), работающих в данном агентстве.



Отметим, что с утра этого дня МВД проводит операцию в бакинском офисе «Sputnik Азербайджан».





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