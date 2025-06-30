Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Два агента ФСБ задержаны в Азербайджане


30.06.2025   16:58


В ходе проведённой полиции операции в офисе агентства «Sputnik Азербайджан» задержаны сотрудники.

Как сообщает Vesti.az со ссылкой на источники, в результате операции Министерства внутренних дел задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ), работающих в данном агентстве.

Отметим, что с утра этого дня МВД проводит операцию в бакинском офисе «Sputnik Азербайджан».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна