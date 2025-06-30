МВД получает дополнительные полномочия «в целях борьбы с нелегальными мигрантами»

30.06.2025 18:18





В целях обнаружения и идентификации нелегального мигранта соответствующие органы МВД будут иметь право входить и проверять место жительства, работы или другую частную собственность.



В связи с этим парламенту представлены поправки к закону «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства», инициированные депутатами «Грузинской мечты» для рассмотрения в ускоренном порядке.



Согласно представленному в парламент проекту, в целях выявления иностранца, находящегося в Грузии без законного основания, проверки места жительства иностранца или поиска проездного документа иностранца уполномоченный орган Министерства внутренних дел будет иметь право на основании постановления судьи проводить проверку жилища, рабочего места иностранца или входить в иную частную собственность. В том случае, если имеется согласие совладельца частной собственности или работодателя рабочего места, то указанная проверка будет возможна и без постановления судьи.



Согласно этому же проекту, в случае, если существует неотложная необходимость и промедление может привести к тому, что иностранец скроется, к уничтожению или сокрытию проездного документа иностранца, соответствующий орган МВД будет уполномочен начать проверку жилья, места работы или иной частной собственности и обратиться с соответствующим ходатайством к судье в течение 24 часов.



Согласно проекту, при подаче ходатайства уполномоченный орган МВД должен обосновать неотложную необходимость проведения проверки. Кроме того, при проведении проверки по месту жительства или работы иностранца полиция будет уполномочена проводить опрос, идентификацию лица, поверхностную проверку и осмотр, а также в случаях, предусмотренных законом, иные превентивные и принудительные меры.



При проверке места работы иностранца полицейский сможет потребовать от работодателя ознакомиться с документами, подтверждающими правовую основу работы иностранца в Грузии.



Законодательный проект инициирован в парламенте. На текущей неделе он будет обсуждаться на внеочередных заседаниях в ускоренном порядке.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





