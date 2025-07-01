Центр Delta примет участие в разминировании бывшего полигона в Гонио

01.07.2025 09:58





Центр Delta примет участие в разминировании бывшего полигона в Гонио совместно с Министерством обороны Грузии. Необходимую спецтехнику Delta приобретёт без тендера на сумму $1 184 720.



Правительство «Грузинской мечты» готовит территорию бывшего полигона для передачи под инвестиции арабской компании.



Как сообщает Delta, для выполнения работ по разминированию по поручению Минобороны им необходимо приобрести следующую технику:

• гусеничный бульдозер CAT D6R2 — 1 шт.,

• гусеничный экскаватор CAT 323 — 3 шт.,

• колёсный погрузчик SEM 655D — 3 шт.,

• грунтовый каток SEM 520D — 1 шт.



Организация заявляет, что её одной из основных задач является координация гуманитарного разминирования на территории страны, а также всех работ, связанных с взрывоопасными предметами.



Проектом предусмотрено участие двух сторон — Министерства обороны и научно-технического центра Delta. Приказ о проведении работ по очистке от взрывоопасных предметов был издан министром обороны 26 июня 2025 года. Delta поручено техническое обеспечение и поддержка операций.



Срок поставки указанной техники — 7 календарных дней, что, по утверждению Delta, критично важно для соблюдения сроков проекта. Также в пояснении указывается, что сумма закупки превышает лимиты, установленные директивами ЕС, действующими в сфере госзакупок, и проведение открытого тендера с предусмотренными минимум 30-дневными сроками сделает невозможным выполнение работ в указанные сроки. Именно этим аргументируется необходимость закупки без тендера.



Согласно информации Минобороны, на бывшем полигоне в Гонио с 2016 по 2021 год уже проводились разминировочные работы. В настоящее время для продолжения работ потребовалось подключение Delta.



Участок площадью 2 773 459 кв. м, включая прибрежную территорию, передан в собственность Аджарской АР. Из них 61 017 кв. м передано в пользование МВД, которое планирует строительство нового офиса и экзаменационной площадки. При этом здания и сооружения на участке числятся на балансе Минобороны.



Правительство «Грузинской мечты» пыталось привлечь инвестора на неразминированную территорию ещё 9 лет назад. В 2021 году, в преддверии выборов, тогдашний премьер Ираклий Гарибашвили пообещал строительство «нового города с казино и банками» в Гонио — проект, судьба которого остаётся неясной.



На данный момент нынешнее правительство утверждает, что инвестиции в размере $6 миллиардов в Гонио и парк Крцаниси планирует осуществить дубайская девелоперская компания Eagle Hills.



Однако реализация проекта сталкивается с рядом препятствий, включая наличие взрывоопасных предметов и расположение территории в пределах так называемой «Изумрудной сети» (экологически охраняемой зоны), границы которой правительство также планирует пересмотреть.





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